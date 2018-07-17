Emine Tanıl vefat etti
İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Ensar Sokak adresinde ikamet eden kamyon şoförü merhum Ahmet Tanıl’ın eşi Emine Tanıl (65) beyin kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Emine Tanıl’ın cenazesi Mehmet Ali Paşa Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.
- Doğum:01 Tem 2018 - 17 Tem 2018
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz