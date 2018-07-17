İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Ensar Sokak adresinde ikamet eden kamyon şoförü merhum Ahmet Tanıl’ın eşi Emine Tanıl (65) beyin kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Emine Tanıl’ın cenazesi Mehmet Ali Paşa Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.