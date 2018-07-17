İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Tanyeli Sokak adresinde ikamet eden, tuhafiyeci Ali Beyazıt (61) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Ali Beyazıt’ın cenazesi Fevziye Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.