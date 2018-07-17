İzmit Yenidoğan Mahallesi Tarih Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum Arif Pesen’in eşi Raziye Pesen (75) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Raziye Pesen’in cenazesi Yenidoğan Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.