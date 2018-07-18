Erman Kukul vefat etti
İzmit Hacı Hızır Mahallesi Hacı Hızır Sokak adresinde ikamet eden emekli tümgeneral merhum Salim Kukul’un eşi Erman Kukul (69) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Erman Kukul’un cenazesi Fevziye Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.
- Doğum:01 Tem 2018 - 18 Tem 2018
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz