İzmit Hacı Hızır Mahallesi Hacı Hızır Sokak adresinde ikamet eden emekli tümgeneral merhum Salim Kukul’un eşi Erman Kukul (69) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Erman Kukul’un cenazesi Fevziye Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.