Firdevs Adıbelli vefat etti
İzmit Bayraktar Köyü’nde ikamet eden çiftçi merhum Mehmet Adıbelli’nin eşi Firdevs Adıbelli (88) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Firdevs Adıbelli’nin cenazesi Bayraktar Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bayraktar Mezarlığı’nda toprağa verildi.
- Doğum:01 Tem 2018 - 18 Tem 2018
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz