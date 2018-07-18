İzmit Bayraktar Köyü’nde ikamet eden çiftçi merhum Mehmet Adıbelli’nin eşi Firdevs Adıbelli (88) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Firdevs Adıbelli’nin cenazesi Bayraktar Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bayraktar Mezarlığı’nda toprağa verildi.