Hamide Göktaş vefat etti
İzmit 28 Haziran Mahallesi Şefkat Sokak adresinde ikamet eden çiftçi merhum Bekir Göktaş’ın eşi Hamide Göktaş (96) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Hamide Göktaş’ın cenazesi Abdi Paşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
- Doğum:01 Tem 2018 - 18 Tem 2018
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz