İzmit 28 Haziran Mahallesi Şefkat Sokak adresinde ikamet eden çiftçi merhum Bekir Göktaş’ın eşi Hamide Göktaş (96) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Hamide Göktaş’ın cenazesi Abdi Paşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.