Kandıra Karaağaç Köyünde ikamet eden SSK emeklisi Mehmet Medik (70) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Mehmet Medik’in cenazesi Karaağaç Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığında toprağa verildi.