Mehmet Medik
Kandıra Karaağaç Köyünde ikamet eden SSK emeklisi Mehmet Medik (70) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Mehmet Medik’in cenazesi Karaağaç Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz