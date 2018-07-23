İzmit’e bağlı Düğmeciler Köyünde ikamet eden çiftçi emeklisi Salih Gümüş (79) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Salih Gümüş’ün cenazesi Düğmeciler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.