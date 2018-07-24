İzmit Şirintepe Mahallesi Özlem Sitesi A.Blok adresinde ikamet eden Çelik Halat Fabrikasından emekli Nurtaç Camgöz(72) koah hastalığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Nurtaç Camgöz’ün cenazesi Şirintepe Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığında toprağa verildi.