Nurtaç Camgöz
İzmit Şirintepe Mahallesi Özlem Sitesi A.Blok adresinde ikamet eden Çelik Halat Fabrikasından emekli Nurtaç Camgöz(72) koah hastalığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Nurtaç Camgöz’ün cenazesi Şirintepe Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığında toprağa verildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz