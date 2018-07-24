İzmit Akmeşe Yenice Köyünde ikamet eden çiftçi İbrahim Yeşil’in eşi Zülbiye Yeşil (66) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Zülbiye Yeşil’in cenazesi Yenice Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akmeşe Yenice Mezarlığında toprağa verildi.