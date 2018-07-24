Zülbiye Yeşil
İzmit Akmeşe Yenice Köyünde ikamet eden çiftçi İbrahim Yeşil’in eşi Zülbiye Yeşil (66) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Zülbiye Yeşil’in cenazesi Yenice Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akmeşe Yenice Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz