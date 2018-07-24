Münevver Savcı
Başiskele Bahçecik Damlar Mahallesinde ikamet eden emekli öğretmen merhum Mustafa Savcı’nın eşi Münevver Savcı (85) yaşlılık nedeniyle vefat etti. İzmit Seka Devlet Hastanesi emekli müdür yardımcısı Nuray Savcı Güçlü, Merkez Bankasından emekli Sumay Delilbaşı, Yrd. Doç.Dr. Nural Savcı, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Meral Savcı Yılmaz’ın anneleri olan Münevver Savcı’nın cenazesi Damlar Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz