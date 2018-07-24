Başiskele Bahçecik Damlar Mahallesinde ikamet eden emekli öğretmen merhum Mustafa Savcı’nın eşi Münevver Savcı (85) yaşlılık nedeniyle vefat etti. İzmit Seka Devlet Hastanesi emekli müdür yardımcısı Nuray Savcı Güçlü, Merkez Bankasından emekli Sumay Delilbaşı, Yrd. Doç.Dr. Nural Savcı, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Meral Savcı Yılmaz’ın anneleri olan Münevver Savcı’nın cenazesi Damlar Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.