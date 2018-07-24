Rıfat Meriç
Derince Yenikent Mahallesi Erol Köse Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi Rıfat Meriç (96) kalp krizi ve böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Özgür Kocaeli Gazetesi Spor muhabiri Kenan Meriç ile birlikte 4 çocuk babası olan Rıfat Meriç’in cenazesi bugün günü KEV Tesisleri karşısı İmamı Azam Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığında toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz