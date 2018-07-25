Kand\u0131ra E\u011fercili K\u00f6y\u00fcnde ikamet eden \u00e7ift\u00e7i Tahsin Ayg\u00fcn\u2019\u00fcn e\u015fi, 1 \u00e7ocuk annesi Namiser Ayg\u00fcn (76) ya\u015fl\u0131l\u0131\u011fa ba\u011fl\u0131 nedenlerden vefat etti. Cenazesi \u00f6\u011fle namaz\u0131nda E\u011fercili Camiinden al\u0131narak E\u011fercili Mezarl\u0131\u011f\u0131nda topra\u011fa verildi.\n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz