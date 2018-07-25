Elfiye Durmuş
Kartepe Dumlupınar Mahallesi Acar Sokak adresinde ikamet eden çiftçi merhum Nafiz Durmuş’un eşi, 3 çocuk annesi Elfiye Durmuş (95) yaşlılığa bağlı nedenlerden vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Selimiye Camiinden alınarak İstasyon Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz