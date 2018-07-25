İzmit Erenler Mahallesi Kanlıbağ Sokak adresinde ikamet eden inşaat ustası merhum Süleyman Tan’ın eşi Asiye Tan (88) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Asiye Tan’ın cenazesi öğle namazında Kanlıbağ Hacıbahar Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.