İzmit Hatipköy Mahallesi 20. Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Selahattin Eser (87) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Selahattin Eser’in cenazesi Hatipköy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.