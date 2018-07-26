İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı adresinde ikamet eden emekli aşçı Cevat Evren (68) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Evli olan Cevat Evren’in cenazesi Balcı Sefer Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.