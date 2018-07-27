Kandıra Yağcılar Küçüklü Köyünde ikamet eden çiftçi Ramazan Çakır (80) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Ramazan Çakır’ın cenazesi Yağcılar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.