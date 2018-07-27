İzmit Cedit Mahallesi Şeyh Akif Caddesi adresinde ikamet eden Pendik Tersanesinden emekli Refik Sünmez (72) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Refik Sünmez’’in cenazesi Bahtiyar Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.