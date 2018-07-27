Münevver Yüksel
İzmit 28 Haziran Mahallesi Soruklar Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi Nazmi Yüksel’in eşi KBB’den emekli elektrikçi Recep Yüksel’in annesi Münevver Yüksel (78) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Münevver Yüksel’in cenazesi Zincirlikuyu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
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