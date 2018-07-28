İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Bayır Sokak adresinde ikamet eden Erzurum Atatürk Üniversitesi Sosyal Tesisler eski Müdürü merhum İhsan Kadağan’ın eşi Fazilet Kadağan (82) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Fazilet Kadağan’ın cenazesi Yahya Kaptan Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.