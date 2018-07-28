Fazilet Kadağan
İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Bayır Sokak adresinde ikamet eden Erzurum Atatürk Üniversitesi Sosyal Tesisler eski Müdürü merhum İhsan Kadağan’ın eşi Fazilet Kadağan (82) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Fazilet Kadağan’ın cenazesi Yahya Kaptan Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz