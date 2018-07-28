İzmit 28 Haziran Mahallesi Dere Sokak adresinde ikamet eden Pirelli Lastik Fabrikasından emekli Ömer Neşe’nin eşi Nuriye Neşe (76) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Nuriye Neşe’nin cenazesi Elmalık Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Solaklar Köy Mezarlığında toprağa verildi.