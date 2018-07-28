İzmit Körfez Mahallesi Şehit Ali Çavuş Sokak adresinde ikamet eden sanayici Ahmet Demir (79) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 8 çocuk babası olan Ahmet Demir’in cenazesi 42 Evler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.