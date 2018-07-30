İzmit Körfez Mahallesi Yüce Rıfat Sokak ikamet eden işçi emeklisi Ahmet Tekin (82) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ahmet Tekin’in cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Damlar merkez mezarlığında toprağa verildi.