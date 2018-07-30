Ahmet Tekin
İzmit Körfez Mahallesi Yüce Rıfat Sokak ikamet eden işçi emeklisi Ahmet Tekin (82) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ahmet Tekin’in cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Damlar merkez mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz