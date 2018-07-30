İzmit Cedit Mahallesi Leyla Atakan Caddesi adresinde ikamet eden işçi emeklisi Mustafa Tüfekçi (83) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Mustafa Tüfekçi’nin cenazesi Yeni Cuma Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.