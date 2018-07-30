İzmit Kuruçeşme Şirintepe Mahallesi İmren Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi Nusret Birol (63) akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Nusret Birol’un cenazesi Hayırsevenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.