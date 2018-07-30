Nusret Birol
İzmit Kuruçeşme Şirintepe Mahallesi İmren Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi Nusret Birol (63) akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Nusret Birol’un cenazesi Hayırsevenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz