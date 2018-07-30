Kandıra Kaymaz Erikli Mahallesi Küme Evleri adresinde ikamet eden çiftçi emeklisi Ayşe Onuk’un yaşar Onuk’un eşi Ayşe Onuk (73) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Ayşe Onuk’un cenazesi Koca Kaymaz Erikli Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.