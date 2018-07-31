İzmit Yenişehir Mahallesi Ateş Böceği Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi Ahmet Demirsoy (80) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Ahmet Demirsoy’un cenazesi Baç Çınarlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.