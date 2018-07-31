G\u00f6lc\u00fck De\u011firmendere\u2019de ikamet eden emekli bah\u00e7\u0131van \u015eaban H\u0131z (74) ge\u00e7irdi\u011fi kalp krizi sonucu vefat etti. Evli ve 4 \u00e7ocuk babas\u0131 olan \u015eaban H\u0131z\u2019\u0131n cenazesi \u0130stanbul\u2019da topra\u011fa verildi.\n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz