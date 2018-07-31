İzmit Tepeköy Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi adresinde ikamet eden çiftçi Mustafa Acar (85) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Mustafa Acar’ın cenazesi Ağaçağıl Köy Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.