İzmit Körfez Mahallesi Sezen Sokak adresinde ikamet eden Petkim’den emekli Nazım Yakay’ın eşi Mukaddes Yakay (63) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Mukaddes Yakay’ın cenazesi 42 Evler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.