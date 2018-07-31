Mukaddes Yakay
İzmit Körfez Mahallesi Sezen Sokak adresinde ikamet eden Petkim’den emekli Nazım Yakay’ın eşi Mukaddes Yakay (63) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Mukaddes Yakay’ın cenazesi 42 Evler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz