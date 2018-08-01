Gölcük Şirinköy Mahallesi Kervansaray Caddesi adresinde ikamet eden Tekel’den emekli İsmet Aydın’ın eşi Nevcihan Aydın (75) kalp ve böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Nevcihan Aydın’ın cenazesi Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Yalıköy’de toprağa verilecek.