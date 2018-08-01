Nevcihan Aydın
Gölcük Şirinköy Mahallesi Kervansaray Caddesi adresinde ikamet eden Tekel’den emekli İsmet Aydın’ın eşi Nevcihan Aydın (75) kalp ve böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Nevcihan Aydın’ın cenazesi Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Yalıköy’de toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz