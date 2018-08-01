G\u00f6lc\u00fck Yukar\u0131 Mahalle Kuyu \u00d6n\u00fc Sokak adresinde ikamet eden in\u015faat ustas\u0131 \u00d6zcan G\u00fcler (52) akci\u011fer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 \u00e7ocuk babas\u0131 olan \u00d6zcan G\u00fcler\u2019in cenazesi Tekirda\u011f\u2019\u0131n \u00c7orlu il\u00e7esinde topra\u011fa verildi.\n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz