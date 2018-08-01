Gölcük Yukarı Mahalle Kuyu Önü Sokak adresinde ikamet eden inşaat ustası Özcan Güler (52) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Özcan Güler’in cenazesi Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde toprağa verildi.