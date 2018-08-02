İzmit Hacı Hızır Mahallesi Hacı Hızır Sokak adresinde ikamet eden Gübretaş’tan emekli Ali Rıza Güral (54) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Ali Rıza Güral’ın cenazesi Yeni Cuma Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.