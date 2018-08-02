İzmit Tavşantepe Mahallesi Tavşantepe Caddesi adresinde ikamet eden serbest işçi olarak çalışan Merhum İsmail Fincankıran’ın eşi Esma Fincankıran (73) koah hastalığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Esma Fincankıran’ın cenazesi Karga Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.