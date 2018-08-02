İzmit Yeşilova Mahallesi Serçe Sokak adresinde ikamet eden KBB’den emekli aşçı Sezai Özdemir (58) enfeksiyon nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Sezai Özdemir’in cenazesi Beyazıt Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.