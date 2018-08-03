Halit Adar
İzmit Yenimahalle Ayperi Sokak No.3 adresinde ikamet eden İşçi emeklisi 3 çocuk babası Halit Adar(82) yaşlılığa bağlı nedenlerden vefat etti. Cenazesi öğle namazında Yenimahalle Merkez Camiinden alınarak Kulfallı Köy Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz