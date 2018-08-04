Malta Mahallesi Doğa Caddesi No:7 İzmit adresinde ikamet eden Kamil Özcan Öker (70) KOAH hastalığı sebebiyle vefat etti. Emekli kuaför esnafı olan evli 2 çocuk babası Kamil Özcan Öker’in cenazesi öğle vakti Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.