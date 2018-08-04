Kamil Özcan Öker
Malta Mahallesi Doğa Caddesi No:7 İzmit adresinde ikamet eden Kamil Özcan Öker (70) KOAH hastalığı sebebiyle vefat etti. Emekli kuaför esnafı olan evli 2 çocuk babası Kamil Özcan Öker’in cenazesi öğle vakti Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz