Melahat Zeytinci
Ataşehir Mahallesi Teleferik Caddesi No:27 Kartepe’de ikamet eden Melahat Zeytinci (85) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Kapanca sokak esnaflarından merhum Hacı Fahrettin Zeytinci’nin eşi evli 3 çocuk annesi ev hanımı Melahat Zeytinci’in cenazesi ikindi vakti Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz