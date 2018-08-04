Ataşehir Mahallesi Teleferik Caddesi No:27 Kartepe’de ikamet eden Melahat Zeytinci (85) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Kapanca sokak esnaflarından merhum Hacı Fahrettin Zeytinci’nin eşi evli 3 çocuk annesi ev hanımı Melahat Zeytinci’in cenazesi ikindi vakti Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.