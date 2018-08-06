İzmit Turgut Mahallesi Rıhtım Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Ali Altuntaş’ın eşi Fatime Altuntaş (59) akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Fatime Altuntaş’ın cenazesi Murat Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.