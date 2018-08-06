İzmit Kozluk Mahallesi Şehit Tezcan Sürek Sokak adresinde ikamet eden Gülseren Suvay (66) akciğer kanseri sebebiyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Gülseen Suvay’ın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kullar Merkez Camiinde toprağa verildi.