Niyazi Ulusoy
İzmit Yenişehir Mahallesi Sezgin Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Niyazi Ulusoy (61) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası Niyazi ulusoy’un cenazesi öğle vakti Tatarahmet Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tatarahmet Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz