İzmit Yenişehir Mahallesi Sezgin Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Niyazi Ulusoy (61) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası Niyazi ulusoy’un cenazesi öğle vakti Tatarahmet Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tatarahmet Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.