Kıymet Aynaçar
İzmit Akpınar Mahallesi Arızlı Toki Konutları adresinde ikamet eden merhum esnaf Hüseyin Aynaçar’ın eşi Kıymet Aynaçar (75) akciğer kanseri sebebiyle vefat etti. 7 çocuk annesi ev hanımı Kıymet Aynaçar’ın cenazesi Akpınar Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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