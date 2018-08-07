İzmit Malta Mahallesi Övünç Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi Adil Akın (78) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Adil Akın’ın cenazesi Nimetiye Mahalle Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nimetiye Mezarlığında toprağa verildi.