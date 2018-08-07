Adil Akın
İzmit Malta Mahallesi Övünç Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi Adil Akın (78) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Adil Akın’ın cenazesi Nimetiye Mahalle Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nimetiye Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz