İzmit Bekirdere Mahallesi Bahtiyar Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Hüseyin Çetin (74) kalp krizi sonucu vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Hüseyin Çetin’in cenazesi Hayrat Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.