İzmit Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı adresinde ikamet eden İzmit Belediyesinden emekli Murat Biçer (83) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Murat Biçer’in cenazesi Hayırsevenler Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.