İzmit Yenişehir Mahallesi Şehit Ender Güven Caddesi adresinde ikamet eden merhum müezzin Şerif Ali Aydeniz’in eşi Fatma Aydeniz (91) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Fatma Aydeniz’in cenazesi Ömerli Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ömerli Mezarlığında toprağa verildi.