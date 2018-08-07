Fatma Aydeniz
İzmit Yenişehir Mahallesi Şehit Ender Güven Caddesi adresinde ikamet eden merhum müezzin Şerif Ali Aydeniz’in eşi Fatma Aydeniz (91) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Fatma Aydeniz’in cenazesi Ömerli Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ömerli Mezarlığında toprağa verildi.
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