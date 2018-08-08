Murat Koç
Kandıra Çubuklubala Mahallesi Acı Elmadüzü mevkisinde ikamet eden Çubuklubala eski muhtarı Murat Koç (78) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Evli olan Murat Koç’un cenazesi Çubuklubala Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çubuklubala Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz