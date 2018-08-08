Kandıra Çubuklubala Mahallesi Acı Elmadüzü mevkisinde ikamet eden Çubuklubala eski muhtarı Murat Koç (78) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Evli olan Murat Koç’un cenazesi Çubuklubala Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çubuklubala Mezarlığında toprağa verildi.