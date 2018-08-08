Derine Yenikent Mahallesi Turgut Özal Caddesi adresinde ikamet eden Seka emeklisi Ruşit Fırıncı (63) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ruşit Fırıncı’nın cenazesi İmam-ı Azam Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.