İzmit 28 Haziran Mahallesi Ömür Sokak adresinde ikamet eden emekli Rasim Özlü (70) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Rasim Özlü’nün cenazesi Derince Kaşıkçı Mahallesi Sarı Haliller Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.