Rasim Özlü
İzmit 28 Haziran Mahallesi Ömür Sokak adresinde ikamet eden emekli Rasim Özlü (70) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Rasim Özlü’nün cenazesi Derince Kaşıkçı Mahallesi Sarı Haliller Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz